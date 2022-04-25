К тому моменту, когда в ночь на 27 апреля 2007 года в 3 часа 40 минут ночи правительство республики на своем внеочередном заседании в командном центре полиции, расположенном в помещении бывшей кондитерской фабрики "Калев", единогласно принимает решение о переносе Бронзового солдата на Военном кладбище, беспорядки и погромы в Таллинне продолжаются уже целый вечер. К раннему утру монумент убирают. Волнения, которые в народе стали называть Бронзовыми ночами, были подавлены в течение последующих нескольких дней, пишет Postimees.
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ИСТОРИЯ ⟩ 15 лет Бронзовой ночи: что стало с ее ключевыми фигурами?
15 лет Бронзовой ночи: что стало с ее ключевыми фигурами?
Давайте посмотрим, что стало с теми, кто играл ключевую роль в те напряженные дни – как тревожные события повлияли на жизнь этих людей или подстегнули их карьеру.
Андрус Ансип, наблюдавший в ночь на 27 апреля за разграблением столицы, думал: «Не может быть, чтобы весь Таллинн был разбит в пыль, и единственное, что люди утром увидят целым — это Бронзовый солдат».