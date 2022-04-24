За сутки в Эстонии выявлен 181 зараженный коронавирусом

По состоянию на утро 24 апреля в больницах находится 134 пациента с коронавирусом. Из них 61 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 33 человек, или 54,1% не были вакцинированы, а 28, или 45,9% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,5 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 55 новых историй болезни, из которых в 8 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние семь дней ежедневно госпитализировали 7,7 пациента с симптомами COVID-19. Смертельных случаев за последние сутки не зафиксировано.

За сутки было введено 161 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 33 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 451 688 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,5%.