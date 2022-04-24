Некоммерческое объединение Elu Marss, получившее в позапрошлом году от государства 171 000 евро т.н крышевых денег, обратилось в министерство с ходатайством о выделении 10 000 евро из этой огромной суммы на помощь беженцам войны, пишет Postimees.
Для подписчиков
Организация противников абортов изменила бюджет и обещает помочь украинским беженцам
Организация противников абортов изменила бюджет и обещает помочь украинским беженцам
MTÜ Elu Marss, получившее от государства - в первую очередь, при поддержке партии EKRE - 171 000 евро в виде крышевых денег, похоже, исправляет свою репутацию: объединение, которое призывало прекратить государственное финансирование абортов, теперь делится в социальных сетях лишь кадрами о христианских ценностях и помощи беженцам.
Ключевые слова