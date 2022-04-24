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Организация противников абортов изменила бюджет и обещает помочь украинским беженцам

Брита-Мария Алас
Организация противников абортов изменила бюджет и обещает помочь украинским беженцам
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Демонстрация Elu Marss против абортов.
Демонстрация Elu Marss против абортов. Фото: Elu Marss Facebooki Leht

Некоммерческое объединение Elu Marss, получившее в позапрошлом году от государства 171 000 евро т.н крышевых денег, обратилось в министерство с ходатайством о выделении 10 000 евро из этой огромной суммы на помощь беженцам войны, пишет Postimees.

MTÜ Elu Marss, получившее от государства - в первую очередь, при поддержке партии EKRE - 171 000 евро в виде крышевых денег, похоже, исправляет свою репутацию: объединение, которое призывало прекратить государственное финансирование абортов, теперь делится в социальных сетях лишь кадрами о христианских ценностях и помощи беженцам.

По договору, заключенному с МВД, обществу вообще не разрешается поддерживать движение против абортов, и теперь министерство сообщило Postimees, что претензий к Elu Marss у них нет.

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