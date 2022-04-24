Организация противников абортов изменила бюджет и обещает помочь украинским беженцам

MTÜ Elu Marss, получившее от государства - в первую очередь, при поддержке партии EKRE - 171 000 евро в виде крышевых денег, похоже, исправляет свою репутацию: объединение, которое призывало прекратить государственное финансирование абортов, теперь делится в социальных сетях лишь кадрами о христианских ценностях и помощи беженцам.

По договору, заключенному с МВД, обществу вообще не разрешается поддерживать движение против абортов, и теперь министерство сообщило Postimees, что претензий к Elu Marss у них нет.