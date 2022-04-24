В субботу в Эстонию прибыли 442 украинских военных беженца

Из 442 прибывших беженцев 109 - дети. Всего зарегистрировано 21 992 заявления о временной защите.

В местах размещения находятся в общей сложностми4465 человек, из них 1706 детей.

С 27 февраля Эстония приняла 33 115 человек, бежавших от жестоких атак российской армии.