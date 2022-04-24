В субботу в Эстонию из Украины прибыли 442 военных беженца, почти половина из которых, или 215, находятся в стране проездом.
В субботу в Эстонию прибыли 442 украинских военных беженца
В субботу в Эстонию прибыли 442 украинских военных беженца
Из 442 прибывших беженцев 109 - дети. Всего зарегистрировано 21 992 заявления о временной защите.
В местах размещения находятся в общей сложностми4465 человек, из них 1706 детей.
С 27 февраля Эстония приняла 33 115 человек, бежавших от жестоких атак российской армии.
В пятницу в Эстонию прибыли 535 украинских беженцев, 127 из которых составили дети. Более половины прибывших находились в Эстонии транзитом.
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