Члены Ныммеского центра досуга, занимающиеся ткачеством в кружке для пожилых людей, в воскресенье продавали свои тканые ковры, пишет Postimees, добавляя, что все вырученные средства пойдут на поддержку Украины.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Выручка от распродажи ковров в Нымме пойдет на поддержку Украины
Выручка от распродажи ковров в Нымме пойдет на поддержку Украины
«Благотворительная распродажа в марте прошла очень успешно. Ныммеские ткачи пожертвовали Украинскому культурному центру тысячу евро, на которые было закуплено спасательное оборудование», — рассказала директор Ныммеского центра досуга Кюлли Таттер.
Благотворительная продажа ковров проходит в Ныммеском культурном центре с 11:00 до 16:00.
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