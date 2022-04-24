Австрийский министр рассказала, когда ЕС откажется от поставок российского газа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью австрийского министра по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер для Kurier.

По ее словам, Еврокомиссия поставила цель для всех стран участниц ЕС отказаться от импорта российского газа до 2027 года.

"Это очень амбициозная цель. Она касается всех стран-членов, достичь ее получится при совместной работе", - отметила Гевесслер.

Она подчеркнула, что для отказа от российского газа необходимо постепенно сократить его потребление, перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию, где это возможно; начать производство биогаза и возобновляемого водорода; найти других поставщиков газа.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз в считанные недели одобрит нефтяное эмбарго для России.