ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жители Тырва отправились в поход вместе с Керсти Кальюлайд

Президент Керсти Кальюлайд сказала, что городские походы быстро стали прекрасной традицией. «Я уже ждала третьего похода в Тырва - это дало хорошую возможность познакомиться с эстонским краем немного другим взглядом и пообщаться в приятной компании. Поговорить о том, что люди делают и чем они гордятся в своем краю. И конечно же, просто безззаботно подвигаться в субботу, ни от кого не убегая и никого не догоняя. Множество колясок было видно и в предыдущих походах», — сказала она.