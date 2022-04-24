В субботу жители Тырва наслаждались хорошей весенней погодой вместе с президентом Керсти Кальюлайд, приняв участие в третьем городском путешествии из серии "Эстонские тропы здоровья".
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жители Тырва отправились в поход вместе с Керсти Кальюлайд
Путешествие продолжительностью почти полтора часа началось в 11 часов утра с городской площади Тырва и охватило самые красивые места города. В конце прогулки всем участникам были предложены суп и ватрушки.
В походе под весенним солнцем приняло участие около 80 человек, заинтересованных в активном образе жизни, сообщило Тырваское спортивное общество.
Президент Керсти Кальюлайд сказала, что городские походы быстро стали прекрасной традицией. «Я уже ждала третьего похода в Тырва - это дало хорошую возможность познакомиться с эстонским краем немного другим взглядом и пообщаться в приятной компании. Поговорить о том, что люди делают и чем они гордятся в своем краю. И конечно же, просто безззаботно подвигаться в субботу, ни от кого не убегая и никого не догоняя. Множество колясок было видно и в предыдущих походах», — сказала она.
Серия походов была организована Эстонским фондом троп здоровья в сотрудничестве с MTÜ Tõrva Spordiselts и волостью Тырва.