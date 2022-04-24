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Война отпугнула немецких и шведских туристов от Эстонии

Мерике Леэс
Война отпугнула немецких и шведских туристов от Эстонии
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Turistid Tallinna vanalinnas.
Turistid Tallinna vanalinnas. Фото: Sander Ilvest

Эстонский туристический бизнес штормит не на шутку: сначала компании страдали от коронакризиса, а теперь - от войны в Украине, плюс между ними было несколько более мелких кризисов. Но несмотря на это, компании все еще живы и активны, пишет Postimees.

Ни один из недавних кризисов не обшел туристическую сферу стороной: корона, кризис рабочей силы, рост цен на энергоносители и война в Украине – все это ударило по отрасли, считает Лийна Мария Лепик, директор Центра развития туризма при совместном предприятии Фонда поддержки предпринимательства (EAS) и KredEx.

По словам Лепик, Швеция и Германия больше всего испугались войны на Украине и отозвали бронировки в прибалтийском направлении. «Напоминаем им, что Таллинн так же далек от нынешнего поля боя, как, например, Берлин или Вена», — сказала Лепик.

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