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Эстонский владелец кинотеатров и книжных магазинов хочет купить сеть MySushi

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Эстонский владелец кинотеатров и книжных магазинов хочет купить сеть MySushi
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07.04.2022, Tallinn, Mustamäe Apollo. Postimees Naine & Apollo naistekas.
07.04.2022, Tallinn, Mustamäe Apollo. Postimees Naine & Apollo naistekas. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Концерн Apollo Group хочет купить у предприятия Ивара Венделина Mirrow Institute компанию DAS Group, которая управляет ресторанами MySushi, пишет Äripäev.

На сайте Департамента конкуренции указано, что основной причиной намеченного поглощения является желание группы Apollo увеличить свою долю в сфере общественного питания как в Эстонии, так и в Латвии.

Помимо книжных магазинов и кинотеатров, Apollo Group также владеет сетями общественного питания или их франшизами, такими как Blender, Vapiano, O'Learys, Ice Cafe и KFC.

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

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