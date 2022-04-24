Концерн Apollo Group хочет купить у предприятия Ивара Венделина Mirrow Institute компанию DAS Group, которая управляет ресторанами MySushi, пишет Äripäev.
Эстонский владелец кинотеатров и книжных магазинов хочет купить сеть MySushi
Эстонский владелец кинотеатров и книжных магазинов хочет купить сеть MySushi
На сайте Департамента конкуренции указано, что основной причиной намеченного поглощения является желание группы Apollo увеличить свою долю в сфере общественного питания как в Эстонии, так и в Латвии.
Помимо книжных магазинов и кинотеатров, Apollo Group также владеет сетями общественного питания или их франшизами, такими как Blender, Vapiano, O'Learys, Ice Cafe и KFC.
Читайте подробнее на сайте Äripäev.
Ключевые слова