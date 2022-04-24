Крупнейший в мире производитель и экспортер пальмового масла Индонезия запрещает весь экспорт масла с 28 апреля из-за локального дефицита. Об этом пишет Bloomberg.
Рост цен продолжится: крупнейший в мире производитель пальмового масла Индонезия запрещает экспорт
Прекращение поставок начнется с 28 апреля и будет продолжаться, пока правительство не сочтет, что дефицит преодолен, сказал президент страны Джоко Видодо, передает "Европейская правда".
Предыдущий запрет на экспорт этого продукта из страны был введен в конце января и снят в марте. Введение запрета привело к скачку цен на пальмовое масло к рекордным максимумам.
«Этот шаг Индонезии ужесточает протекционизм стран-производителей сельскохозяйственных культур по всему миру после того, как в Украине вспыхнула война.
Правительства пытаются обеспечить свои страны продовольствием в условиях роста цен. Аргентина, еще один крупный поставщик растительного масла, повысила экспортные налоги на соевое масло. ООН призвала страны оставлять торговлю открытой, заявляя, что эти шаги только приведут к дальнейшему росту мировых цен», - пишет агентство.
Дефицит пищевого масла всколыхнул Индонезию, что привело к уличным протестам из-за высоких цен на продукты питания и задержания торгового чиновника по делу о коррупции.
«Правительство ввело субсидии и ввело полицейский надзор, чтобы обеспечить доставку продуктов по всей стране», - пишет Bloomberg.