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Рост цен продолжится: крупнейший в мире производитель пальмового масла запрещает экспорт

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Рост цен продолжится: крупнейший в мире производитель пальмового масла запрещает экспорт
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Пальмовое масло. Иллюстративное фото.
Пальмовое масло. Иллюстративное фото. Фото: palmoilinvestigations.com

Крупнейший в мире производитель и экспортер пальмового масла Индонезия запрещает весь экспорт масла с 28 апреля из-за локального дефицита. Об этом пишет Bloomberg.

Прекращение поставок начнется с 28 апреля и будет продолжаться, пока правительство не сочтет, что дефицит преодолен, сказал президент страны Джоко Видодо, передает "Европейская правда".

Предыдущий запрет на экспорт этого продукта из страны был введен в конце января и снят в марте. Введение запрета привело к скачку цен на пальмовое масло к рекордным максимумам.

«Этот шаг Индонезии ужесточает протекционизм стран-производителей сельскохозяйственных культур по всему миру после того, как в Украине вспыхнула война.

Правительства пытаются обеспечить свои страны продовольствием в условиях роста цен. Аргентина, еще один крупный поставщик растительного масла, повысила экспортные налоги на соевое масло. ООН призвала страны оставлять торговлю открытой, заявляя, что эти шаги только приведут к дальнейшему росту мировых цен», - пишет агентство.

Дефицит пищевого масла всколыхнул Индонезию, что привело к уличным протестам из-за высоких цен на продукты питания и задержания торгового чиновника по делу о коррупции.

«Правительство ввело субсидии и ввело полицейский надзор, чтобы обеспечить доставку продуктов по всей стране», - пишет Bloomberg.

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