Полиция просит помощи в поисках 36-летнего Мадиса, который покинул свое место жительства на улице Вазара, в Пыхья-Таллинне вчера, 23 апреля и до сих пор не вернулся.
Полиция ищет пропавшего в Пыхья-Таллинне 36-летнего мужчину
Полиция ищет пропавшего в Пыхья-Таллинне 36-летнего мужчину
Мадис ростом 180 см, у него коричневые волосы и зеленые глаза. Когда Мадис уходил, на нем были темная куртка, темные штаны и коричневые сапоги. Мужчина может носить шапку.
Ранее Мадис также покидал дом подобным образом, но всегда возвращался. Он может находиться в районе пляжа Штромка у моря.
Полиция просит всех, кто видел Мадиса или имеет информацию о его возможном местоположении, сообщить об этом по номеру 112.
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