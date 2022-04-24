Полиция ищет пропавшего в Пыхья-Таллинне 36-летнего мужчину

Мадис ростом 180 см, у него коричневые волосы и зеленые глаза. Когда Мадис уходил, на нем были темная куртка, темные штаны и коричневые сапоги. Мужчина может носить шапку.

Ранее Мадис также покидал дом подобным образом, но всегда возвращался. Он может находиться в районе пляжа Штромка у моря.