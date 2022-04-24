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Полиция ищет пропавшего в Пыхья-Таллинне 36-летнего мужчину

rus.postimees.ee
Полиция ищет пропавшего в Пыхья-Таллинне 36-летнего мужчину
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Мадис.
Мадис. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 36-летнего Мадиса, который покинул свое место жительства на улице Вазара, в Пыхья-Таллинне вчера, 23 апреля и до сих пор не вернулся.

Мадис ростом 180 см, у него коричневые волосы и зеленые глаза. Когда Мадис уходил, на нем были темная куртка, темные штаны и коричневые сапоги. Мужчина может носить шапку. 

Ранее Мадис также покидал дом подобным образом, но всегда возвращался. Он может находиться в районе пляжа Штромка у моря.

Полиция просит всех, кто видел Мадиса или имеет информацию о его возможном местоположении, сообщить об этом по номеру 112.

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