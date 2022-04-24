Украинская разведка: Россия вводит в Харьковской области рубли

Сообщается, что российские солдаты агитируют жителей Харькова выезжать в Россию за покупками.

«Жители оккупированных территорий массово отказываются от вражеской "помощи" и удивляют россиян самоорганизацией. На оккупированных территориях Харьковской области разворачивается широкое волонтерское движение», - говорится в сообщении разведки.

Также отмечается, что российские военные пытаются деморализовать жителей области, распространяя информацию, о том, что «Украина отключила электроснабжение населенных пунктов», а также что «Харьков уже почти оккупирован русскими».

Кроме того, на временно оккупированной части Харьковской области устанавливается оборудование российского оператора мобильной связи «Мегафон».