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На некоторых участках шоссе в Харьюмаа вводятся ограничения

rus.postimees.ee
На некоторых участках шоссе в Харьюмаа вводятся ограничения
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Ain Liiva

В Харьюмаа для движения закрывается рампа на транспортной развязке Канама, которая на шоссе Таллинн – Пярну – Икла ведет из Пярну в сторону Кейла по Таллиннской окружной дороге в направлении Кейла. Движение перенаправляется по дороге Лаагри – Саку и транспортной развязке Юулику. Работы продлятся до 27 мая, по возможности рампу откроют до 27 мая.

Также на участке шоссе Эясмяэ – Хаапсалу – Рохукюла между Рийзипере и Ристи (18–38 км) начинается восстановление асфальтовых покрытий. Во время работ установлено ограничение скорости 50 км/ч, движение регулируется регулировщиками. Работы продлятся до 15 июня.

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