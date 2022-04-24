В Харьюмаа для движения закрывается рампа на транспортной развязке Канама, которая на шоссе Таллинн – Пярну – Икла ведет из Пярну в сторону Кейла по Таллиннской окружной дороге в направлении Кейла. Движение перенаправляется по дороге Лаагри – Саку и транспортной развязке Юулику. Работы продлятся до 27 мая, по возможности рампу откроют до 27 мая.
На некоторых участках шоссе в Харьюмаа вводятся ограничения
На некоторых участках шоссе в Харьюмаа вводятся ограничения
Также на участке шоссе Эясмяэ – Хаапсалу – Рохукюла между Рийзипере и Ристи (18–38 км) начинается восстановление асфальтовых покрытий. Во время работ установлено ограничение скорости 50 км/ч, движение регулируется регулировщиками. Работы продлятся до 15 июня.