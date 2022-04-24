На некоторых участках шоссе в Харьюмаа вводятся ограничения

В Харьюмаа для движения закрывается рампа на транспортной развязке Канама, которая на шоссе Таллинн – Пярну – Икла ведет из Пярну в сторону Кейла по Таллиннской окружной дороге в направлении Кейла. Движение перенаправляется по дороге Лаагри – Саку и транспортной развязке Юулику. Работы продлятся до 27 мая, по возможности рампу откроют до 27 мая.