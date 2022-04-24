Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем итальянского Гран-при Эмилии-Романьи - четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», передает «Интерфакс».
Ферстаппен выиграл итальянский Гран-при Эмилии-Романьи "Формулы-1"
Ферстаппен выиграл итальянский Гран-при Эмилии-Романьи "Формулы-1"
Вторым на трассе в городе Имола финишировал его напарник по команде Серхио Перес (отставание +16,527 сек). Тройку призеров замкнул Ландо Норрис из команды McLaren (+34,834).
Лидер общего зачета Шарль Леклер из Ferrari стал шестым (+56,072). Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes занял 13-е место (+ 1 круг).
В общем зачете лидирует Леклер (86 очков). Ферстаппен поднялся с четвертого на второе место (59). Третью позицию занимает Перес (54). Кубок конструкторов возглавляет Ferrari (124).
Пятый этап - Гран-при Майами - пройдет в США на автодроме в Майами с 6 по 8 мая.
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