Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

«Да. Есть такое предложение, только пока еще ведутся дискуссии для достижения взаимного соглашения, поэтому окончательного ответа пока нет, будет ли это введено», - сказал министр.

«По-моему, этот человек занимается не спасением душ, а умерщвлением душ, если попытаться найти духовный термин для обозначения того, что он делает своими заявлениями, своей поддержкой войны, всех ужасов, происходящих в Украине, на что он благословляет и физически, и словесно», - добавил министр иностранных дел Литвы.

Для введения санкций требуется поддержка всех государств-членов ЕС.

В то же время Ландсбергис подтвердил, что госучреждения участвуют в консультациях о возможном отделении Литовской православной церкви от Москвы, но подчеркнул, что государство отделилось от церкви, поэтому решение должно приниматься самой православной общиной.

Российская православная церковь является одной из опор кремлевского режима, и с самого начала вторжения России патриарх Кирилл говорил о «злых силах» в Украине, которые всегда боролись «против единства России и ее церкви». Эти заявления вызвали споры об ответственности церковного руководства за преступления, совершенные Россией, и побудили часть литовского православного духовенства выйти из состава Московской патриархии.