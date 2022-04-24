Литва предлагает Европейскому союзу (ЕС) ввести санкции против патриарха Российской православной церкви (РПЦ) Кирилла, который поддерживает агрессию Кремля в Украине, подтвердил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис в интервью порталу 15min.lt, передает Rus.TVNET.
Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла
«Да. Есть такое предложение, только пока еще ведутся дискуссии для достижения взаимного соглашения, поэтому окончательного ответа пока нет, будет ли это введено», - сказал министр.
«По-моему, этот человек занимается не спасением душ, а умерщвлением душ, если попытаться найти духовный термин для обозначения того, что он делает своими заявлениями, своей поддержкой войны, всех ужасов, происходящих в Украине, на что он благословляет и физически, и словесно», - добавил министр иностранных дел Литвы.
Для введения санкций требуется поддержка всех государств-членов ЕС.
В то же время Ландсбергис подтвердил, что госучреждения участвуют в консультациях о возможном отделении Литовской православной церкви от Москвы, но подчеркнул, что государство отделилось от церкви, поэтому решение должно приниматься самой православной общиной.
Российская православная церковь является одной из опор кремлевского режима, и с самого начала вторжения России патриарх Кирилл говорил о «злых силах» в Украине, которые всегда боролись «против единства России и ее церкви». Эти заявления вызвали споры об ответственности церковного руководства за преступления, совершенные Россией, и побудили часть литовского православного духовенства выйти из состава Московской патриархии.
Литовская православная церковь является одной из девяти традиционных религиозных общин Литвы и принадлежит Московской патриархии.