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Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

LETA/BNS rus.tvnet.lv
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Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: Sergey Pyatakov/Sputnik

Литва предлагает Европейскому союзу (ЕС) ввести санкции против патриарха Российской православной церкви (РПЦ) Кирилла, который поддерживает агрессию Кремля в Украине, подтвердил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис в интервью порталу 15min.lt, передает Rus.TVNET.

«Да. Есть такое предложение, только пока еще ведутся дискуссии для достижения взаимного соглашения, поэтому окончательного ответа пока нет, будет ли это введено», - сказал министр.

«По-моему, этот человек занимается не спасением душ, а умерщвлением душ, если попытаться найти духовный термин для обозначения того, что он делает своими заявлениями, своей поддержкой войны, всех ужасов, происходящих в Украине, на что он благословляет и физически, и словесно», - добавил министр иностранных дел Литвы.

Для введения санкций требуется поддержка всех государств-членов ЕС.

В то же время Ландсбергис подтвердил, что госучреждения участвуют в консультациях о возможном отделении Литовской православной церкви от Москвы, но подчеркнул, что государство отделилось от церкви, поэтому решение должно приниматься самой православной общиной.

Российская православная церковь является одной из опор кремлевского режима, и с самого начала вторжения России патриарх Кирилл говорил о «злых силах» в Украине, которые всегда боролись «против единства России и ее церкви». Эти заявления вызвали споры об ответственности церковного руководства за преступления, совершенные Россией, и побудили часть литовского православного духовенства выйти из состава Московской патриархии.

Литовская православная церковь является одной из девяти традиционных религиозных общин Литвы и принадлежит Московской патриархии.

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