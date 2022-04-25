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Копытин: причины поддержки войны со стороны РПЦ можно найти в событиях 1943 года

Павел Соболев
Копытин: причины поддержки войны со стороны РПЦ можно найти в событиях 1943 года
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  • Россия стала использовать тактику тотальной войны
  • Путин — не первый диктатор, получивший поддержку Московского патриархата
  • Самую решительную поддержку Украине оказывают восточноевропейские государства

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, военный историк Игорь Копытин среди прочего ответил на вопросы, касающиеся позиции РПЦ в отношении войны и возможного визита в Киев президента США.

- В субботу российская армия нанесла ракетные удары по жилым домам в Одессе. В результате ударов в многоэтажных домах погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе младенец. Незадолго до Пасхи Россия отвергла международные и украинские предложения о пасхальном перемирии. О чем говорит совершение российской армией очередного зверства в канун наступления Пасхи? Российское руководство хочет показать своему населению, что российская армия воюет в Украине за святое, богоугодное дело, так что бомбить Украину на Пасху — это вполне по-праздничному?

- Риторика российских властей в последнее время остается неизменной. Они продолжают говорить, что украинские войска бомбят своих мирных жителей сами, а Россия наносит удары только по военным объектам, что, как хорошо всем известно, не соответствует действительности. Также России по-прежнему нравится прибегать к демагогическим сравнениям с американскими бомбардировками в Сербии и в Ираке. В ходе нынешней войны говорилось, что по мирным кварталам в Краматорске были выпущены украинские ракеты. То же самое российские войска и поддерживавшие их сепаратисты говорили и в 2014 году после своих ударов по Мариуполю.

Конечно, большая проблема состоит в том, что очень значительная часть россиян находится сейчас под полным влиянием российских официальных инфоканалов и Кремля. Многие люди не знают, что эти удары по украинским городам наносят сейчас российские военные. Или не хотят об этом знать. Нанесение подобных ударов говорит же, на мой взгляд, о том, что российские военные оказались не в состоянии завершить эту войну таким образом, на какой они рассчитывали. Блиц-криг провалился, проведение наступательных операций в Восточной Украине идет очень медленно. Наступление буксует, никаких заметных успехов в нем нет. Российские войска пытаются добиться оперативного решающего преимущества в районе Изюма, но у них это не получается. Война приобрела затяжной характер, и поэтому Россия стала использовать тактику тотальной войны, когда уничтожается гражданская инфраструктура и наносятся удары по гражданским объектам. Цель таких действий — запугать украинское население и принудить украинское государство или к капитуляции, или к выполнению тех ультимативных требований, которые Россия предъявила в самом начале войны.

- Президент Украины Владимир Зеленский записал поздравление с Пасхой в храме Святой Софии в Киеве. Он сказал, что сердца украинцев исполнены свирепого гнева, их души исполнены яростной ненавистью к захватчикам и ко всему, что они натворили. Зеленский попросил бога не дать этой ярости разрушить души украинцев изнутри, а вместо этого помочь превратить ее в свершения извне, в добрую силу, чтобы победить силы зла. Вряд ли Украине стоит очень сильно полагаться в войне на высшие силы, но можно ли сказать, что на фоне того, что звучит в последнее время от РПЦ, например, от ее главы, Владимиру Зеленскому удается выглядеть и в церковных декорациях удивительно человечно и лишний раз убедительно демонстировать миру, на чьей стороне в этой войне добро и свет, а на чьей — зло и мрак?

- Тут важны два аспекта, аспект информационной войны и аспект религиозный. Очевидно, что информационную войну Украина выигрывает. Западные страны формируют свое представление о ведущейся войне на основе информации, которая исходит от украинской стороны. Российские СМИ и российская военная пропаганда оказываются не в состоянии заручиться поддержкой общественности, потому что просто невозможно придумать оправдания тем военным преступлениям, которые российская армия совершает на территории Украины. Это уже касается не только Бучи, но и, например, информации о том, что в районе Мариуполя, в населенном пункте Мангуш, найдены крупные массовые захоронения. Очень вероятно, что массовые захоронения будут выявлены и в Херсонской области. У российской пропаганды никак не получается в свете этих фактов выставить роль России в этой войне каким-то благовидным образом.

Что же касается церкви, то позиция РПЦ, выбранная под руководством патриарха Кирилла, выглядит совершенно деструктивной. Патриарх полностью поддерживает диктатора, причины чего я вижу в событиях 1943 года, когда диктатор Сталин решил поменять отношение советской власти к русскому народу, в том числе — к церкви. До 1943 года православная церковь в Советском Союзе систематически уничтожалась, священники подвергались репрессиям, храмы разрушались. В 1943 году власть поменяла отношение к церкви и стала использовать православную церковь как один из инструментов влияния и давления на общество, как инструмент контроля за ним. Этим объяснялось сотрудничество некоторых лиц из руководства Московского патриархата с чекистами, с НКВД, с КГБ, и плоды той практики можно наблюдать до сих пор. ФСБ и российские спецслужбы сделали немало для того, чтобы РПЦ стала инструментом в руках диктатуры Путина.

- Также на минувших выходных Владимир Зеленский провел пресс-конференцию на одной из станций киевского метро. Он выразил уверенность, что Владимир Путин и другие члены российского руководства, ответственные за развязывание войны, предстанут перед трибуналом. Зеленский сказал, что у него нет никакого желания встречаться с Путиным, но он обязательно встретится с ним, если возникнет такая необходимость и если это поможет остановить войну. Однако, указал Зеленский, каким бы способом не был бы положен конец этой войне, Путин и другие ее виновники рано или поздно окажутся перед международным судом, пусть даже если это увидит только следующее поколение. Как вы считаете, разделяет ли такую уверенность Зеленского уже и международное сообщество? Пришло ли оно к стойкому убеждению, что путинский режим обязательно должен получить свой Нюрнберг?

- Я думаю, что позиция Запада и НАТО по отношению к развязанной Россией войне против Украины оказалась столь четкой и столь жесткой, что Кремль был застан врасплох, потому что он явно не ожидал такого единства в западном сообществе. В то же время можно заметить, что восточноевропейские страны зачастую оказывают Украине более решительную поддержку, чем страны Центральной Европы. Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словения, Словакия, Чехия — эти страны оказали самую существенную поддержку украинской армии. Конечно, это объясняется тем, что некоторые из этих стран граничат с Россией или чувствуют прямую опасность, исходящую от нее. А вот в Германии или Франции, к сожалению, еще не до конца выработана позиция полного осуждения действий России в Украине. Эти страны до начала военной агрессии продавали России или вооружения, или если не сами вооружения, то технологии, востребованные в военной отрасли. Та же Германия не может до сих пор найти четкое решение проблемы своей зависимости от российских энергоносителей.

Так что, увы, прямо сейчас нельзя сказать, что Европа уже совершенно едина в своем мнении насчет того, что должно ожидать путинский режим. Есть ведь, например, и Венгрия, чье руководство не хочет пропускать через свою территорию оружие для Украины. То есть, сложные вопросы имеются, но дипломаты ЕС и НАТО работают над их решением. Хочется верить, что переговоры канцлера Германии с премьер-министром Эстонии поспособствуют тому, чтобы действия Германии стали по-настоящему влиять на события в Украине.

- Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в воскресенье посетили Киев. На встречах с украинским руководством обсуждались дальнейшие поставки вооружений. Был обещан новый пакет военной помощи на 713 миллионов долларов. Владимир Зеленский выразил надежду, что в этот раз Украина получит тяжелое мощное вооружение, и что в скором будущем ситуация с безопасностью даст возможность приехать в Киев и президенту США Джо Байдену. Насколько чувствительным и болезненным для Кремля сигналом стало бы посещение президентом США Киева? Владимир Путин все чаще и чаще старается подать ситуацию так, что Россия воюет в Украине не столько с Украиной, сколько с США и НАТО, однако сам предпочитает при этом быть как можно дальше от линии фронта. Прилет Байдена в Киев, наверное, только подчеркнул бы «бункерный страх» Путина?

- Очевидно, что война России в Украине — это война не только с Украиной, но и с Западом. Конечно, ни один здравомыслящий человек не хочет, чтобы эта война перетекла в третью мировую войну. В то же самое время Запад должен дать четкий сигнал России, что просто так брать и уничтожать где бы то ни было мирное население нельзя. Конечно, визиты высоких американских чиновников в Киев можно только приветствовать. Как такие поездки могут повлиять на Путина, сказать сложно, потому что непонятно, в какой реальности он живет, какую реальность он создал вокруг себя. Совершенно очевидно, что маленькой победоносной войны в этот раз не случилось. Также сейчас трудно предположить, произойдет ли в России революция или не произойдет. Трудно делать долгосрочные прогнозы в отношении развития конфликта в Украине и характера возможных событий в России.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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