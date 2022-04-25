Копытин: причины поддержки войны со стороны РПЦ можно найти в событиях 1943 года

- Тут важны два аспекта, аспект информационной войны и аспект религиозный. Очевидно, что информационную войну Украина выигрывает. Западные страны формируют свое представление о ведущейся войне на основе информации, которая исходит от украинской стороны. Российские СМИ и российская военная пропаганда оказываются не в состоянии заручиться поддержкой общественности, потому что просто невозможно придумать оправдания тем военным преступлениям, которые российская армия совершает на территории Украины. Это уже касается не только Бучи, но и, например, информации о том, что в районе Мариуполя, в населенном пункте Мангуш, найдены крупные массовые захоронения. Очень вероятно, что массовые захоронения будут выявлены и в Херсонской области. У российской пропаганды никак не получается в свете этих фактов выставить роль России в этой войне каким-то благовидным образом.

Что же касается церкви, то позиция РПЦ, выбранная под руководством патриарха Кирилла, выглядит совершенно деструктивной. Патриарх полностью поддерживает диктатора, причины чего я вижу в событиях 1943 года, когда диктатор Сталин решил поменять отношение советской власти к русскому народу, в том числе — к церкви. До 1943 года православная церковь в Советском Союзе систематически уничтожалась, священники подвергались репрессиям, храмы разрушались. В 1943 году власть поменяла отношение к церкви и стала использовать православную церковь как один из инструментов влияния и давления на общество, как инструмент контроля за ним. Этим объяснялось сотрудничество некоторых лиц из руководства Московского патриархата с чекистами, с НКВД, с КГБ, и плоды той практики можно наблюдать до сих пор. ФСБ и российские спецслужбы сделали немало для того, чтобы РПЦ стала инструментом в руках диктатуры Путина.

- Также на минувших выходных Владимир Зеленский провел пресс-конференцию на одной из станций киевского метро. Он выразил уверенность, что Владимир Путин и другие члены российского руководства, ответственные за развязывание войны, предстанут перед трибуналом. Зеленский сказал, что у него нет никакого желания встречаться с Путиным, но он обязательно встретится с ним, если возникнет такая необходимость и если это поможет остановить войну. Однако, указал Зеленский, каким бы способом не был бы положен конец этой войне, Путин и другие ее виновники рано или поздно окажутся перед международным судом, пусть даже если это увидит только следующее поколение. Как вы считаете, разделяет ли такую уверенность Зеленского уже и международное сообщество? Пришло ли оно к стойкому убеждению, что путинский режим обязательно должен получить свой Нюрнберг?