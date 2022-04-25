Студия Postimees: почему Россия отказалась от пасхального перемирия?

- Президент Украины Владимир Зеленский записал поздравление с Пасхой в храме Святой Софии в Киеве. Он сказал, что сердца украинцев исполнены свирепого гнева и попросил бога не дать этой ярости разрушить души украинцев изнутри, а вместо этого помочь превратить ее в свершения извне, в добрую силу, чтобы победить силы зла. Можно ли сказать, что на фоне того, что звучит в последнее время от РПЦ, например, от ее главы, Владимиру Зеленскому удается выглядеть и в церковных стенах удивительно человечно и лишний раз убедительно демонстрировать миру, на чьей стороне в этой войне добро и свет, а на чьей — зло и мрак?

- Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в метрополитене Киева, что в определенной ситуации Украина может полностью выйти из переговоров с Россией. Как сказал Зеленский, Украина полностью откажется от любого переговорного процесса, если будут уничтожены украинские военные и мирные жители на территории «Азовстали» в Мариуполе, или если будет проведен фейковый референдум на любых оккупированных территориях Украины. Однако вполне вероятно, что уже в конце апреля или начале мая состоится т. н. референдум о создании «Херсонской народной республики». Означает ли это, что уже совсем скоро на переговорах Украины и России можно будет поставить крест?

- Британский премьер Борис Джонсон в субботу подтвердил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, что Великобритания отправит в Украину новые партии бронетехники, беспилотников и противотанкового оружия. Джонсон также сказал прессе, что украинские военные, проходящие сейчас тренинг в Великобритании, учатся управлять бронемашинами, которые в количестве 120 единиц вскоре будут поставлены Украине. Можно ли сказать, что поставки оружия Украине странами Запада выходят на тот уровень, который необходим для успешного отражения атак агрессора?