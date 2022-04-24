В воскресенье, 24 апреля, исполнилось два месяца с начала войны в Украине, в 19 часов на площади Вабадузе состоялось зажжение свечей в память о погибших в Украине детях.
Галерея ⟩ На Вабадузе зажгли свечи в память о погибших в Украине детях
Организовало вечер памяти НКО EstYou, свечи могли поставить все желающие.
По словам организатора мероприятия Хелены Томикас, зажжением свечей мы показываем, что замечаем происходящее на расстоянии 1000 километров, и эти события не будут забыты или прощены.
«Мы поддерживаем Украину в ее стремлении к мирной жизни в своей стране», - сказала Томикас.
По данным Генпрокуратуры Украины, в результате кровопролитной войны, развязанной Россией, за два месяца погибло более 200 детей и более 360 получили ранения.
«Сотни детей погибли в результате жестокой войны Путина. Бесчисленное количество детей стали сиротами и потеряли мирное детство. На вечере памяти на площади Вабадузе мы зажжем свечи за каждого ребенка, чья жизнь была прервана из-за российской агрессии», — добавила одна из организаторов Энн-Май Нагель.
Для сравнения, в прошлом году офис омбудсмена Украины со ссылкой на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека сообщил, что в Украине на протяжении всего периода вооруженной агрессии России на Донбассе, с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года, погибло 152 ребенка и 146 детей получили ранения.