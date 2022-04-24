Завтра Каллас встретится в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем

В Берлине Каллас планирует встретиться также с министром обороны Кристиной Ламбрехт, а по видеосвязи — с министром финансов Кристианом Линднером.

С Шольцем Каллас обсудит обстановку в сфере безопасности в Европе, продолжающуюся военную агрессию России в Украине и способы поддержать Украину. Они также обсудят энергетическую безопасность. В фокусе также необходимость быстрых изменений в оборонительной и сдерживающей позиции НАТО, в том числе шагов по укреплению восточного фланга НАТО.

С Ламбрехт Каллас обсудит вопросы оборонного сотрудничества, поддержку Украины и подготовку к саммиту НАТО в Мадриде. На встрече с Линднером обсудят вопросы обороны и экономики, а также прекращение российской агрессии в Украине, в том числе потребность во введении энергетических санкций.

В понедельник вечером Каллас выступит с речью в Friedrich Naumann Foundation for Freedom. За выступлением последует ее дискуссия с журналисткой Deutsche Welle Мелиндой Крейн. Мероприятие начнется в 19 часов и будет транслироваться по-немецки тут.