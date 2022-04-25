В Эстонии начинается период государственных экзаменов

Гимназисты имеют возможность сдать эстонский язык или эстонский язык как иностранный, математику и английский язык, русский или один международно признанный экзамен по иностранному языку.

По случаю начала экзаменационного периода абитуриентов поприветствует министр образования и науки Лийна Керсна. Ее обращение можно послушать сегодня в 10:00 на Vikerraadio и 27 апреля в 10:00 — на Raadio 4.

Государственный экзамен по эстонскому языку состоит из двух частей и проверяет навыки чтения и письма. В экзаменационной работе есть четыре варианта ответа, из которых ученик выбирает один. Задания по чтению опираются на тексты из художественной, публицистической и научно-популярной литературы. В письменной части экзаменующийся должен представить сочинение на 400 слов и озаглавить его. Госэкзамен по эстонскому языку начинается в 10:00 и закончится в 16:00.

В среду, 27 апреля, состоится письменная часть госэкзамена по эстонскому языку как иностранному. Устную часть проведут 28-29 апреля и 2 мая. Экзамен проверяет знание языка на уровень В2 и состоит из пяти навыков: письмо, слушание, чтение, структура языка и разговорная речь. Письменная часть экзамена начнется в 10:00 и закончится в 14:30.

Если старшеклассник хочет сдать государственный экзамен по эстонскому языку или эстонскому как иностранному, но не может участвовать в основном экзаменационном дне, у него есть возможность зарегистрироваться на дополнительный экзамен. Дополнительный государственный экзамен по эстонскому языку состоится 16 мая, а дополнительный госэкзамен по эстонскому языку как иностранному - 17 и 18 мая. Для участия в дополнительном экзамене необходимо подать заявление в Департамент образования и молодежи. Заявление можно найти на сайте Департамента образования и молодежи.