В первом квартале 2022 года произошло семь несчастных случаев на железной дороге, пять из них — это столкновение автомотостредств и поезда на железнодорожных переездах, сообщает Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.
За первые три месяца 2022 года произошло семь несчастных случаев на железной дороге
Основными причинами произошедшего стали невнимательность водителей, подъезжающих к железнодорожному переезду, и выбор неправильной скорости, что не позволило убедиться в безопасности пересечения железнодорожного переезда. Все столкновения имели место на железнодорожных переездах третьей категории, которые представляют собой которые железнодорожные переезды с меньшей интенсивностью движения автомобилей и поездов. Они регулируются только дорожными знаками, а в определенных случаях и дополнительными светофорами.
По сравнению с 2021 годом, когда произошло четыре случая столкновения автомотосредств и поезда, показатели первого квартала 2022 года существенно выросли. Как в этом году, так и в прошлом инциденты имели место на железнодорожных переездах третьей категории. Также увеличилось число пострадавших и погибших — если в 2021 году в результате столкновения на железнодорожных переездах никто не пострадал и не погиб, то в начале 2021 года насчитывалось уже девять пострадавших.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора обращает внимание на то, что железнодорожные пути можно пересекать только по железнодорожному переезду, предусмотренному и обозначенному для этой цели в порядке, установленном Законом о дорожном движении. В соответствии с Законом о дорожном движении участник дорожного движения должен быть особенно осторожен при пересечении железной дороги и уступать ее, когда видит или слышит приближающийся поезд. Участник дорожного движения должен учитывать дорожные знаки, звуковые и визуальные сигналы, положение шлагбаума и указания регулировщика.