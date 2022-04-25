За первые три месяца 2022 года произошло семь несчастных случаев на железной дороге

Основными причинами произошедшего стали невнимательность водителей, подъезжающих к железнодорожному переезду, и выбор неправильной скорости, что не позволило убедиться в безопасности пересечения железнодорожного переезда. Все столкновения имели место на железнодорожных переездах третьей категории, которые представляют собой которые железнодорожные переезды с меньшей интенсивностью движения автомобилей и поездов. Они регулируются только дорожными знаками, а в определенных случаях и дополнительными светофорами.

По сравнению с 2021 годом, когда произошло четыре случая столкновения автомотосредств и поезда, показатели первого квартала 2022 года существенно выросли. Как в этом году, так и в прошлом инциденты имели место на железнодорожных переездах третьей категории. Также увеличилось число пострадавших и погибших — если в 2021 году в результате столкновения на железнодорожных переездах никто не пострадал и не погиб, то в начале 2021 года насчитывалось уже девять пострадавших.