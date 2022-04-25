Исследования показывают, что в нашем обществе результаты изучения школьниками эстонского как второго языка далеко не лучшие. Поэтому в качестве одной из мер планируется в течение пяти лет перейти на целиком эстоноязычное образование в детском саду, пишет в Postimees министр образования и науки реформистка Лийна Керсна.
Для подписчиков
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ⟩ Министр Керсна: обучение во всех детских садах должно вестись на эстонском языке
Министр Керсна: обучение во всех детских садах должно вестись на эстонском языке