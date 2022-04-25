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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ⟩ Министр Керсна: обучение во всех детских садах должно вестись на эстонском языке

Лийна Керсна
, Министр образования и науки
Министр Керсна: обучение во всех детских садах должно вестись на эстонском языке
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Девочки играют или интегрируются в игровом уголке Таллиннского детского сада Delfiin.
Девочки играют или интегрируются в игровом уголке Таллиннского детского сада Delfiin. Фото: Erakogu

Исследования показывают, что в нашем обществе результаты изучения школьниками эстонского как второго языка далеко не лучшие. Поэтому в качестве одной из мер планируется в течение пяти лет перейти на целиком эстоноязычное образование в детском саду, пишет в Postimees министр образования и науки реформистка Лийна Керсна.

«В нескольких регионах Эстонии местным самоуправлениям теперь предоставлена полная свобода действий для начала русификации эстонских детей! Иначе как назвать ситуацию, когда в группе детского сада с эстонским языком обучения дети-эстонцы уже составляют меньшинство, и чтобы их взяли в игру, им нужно говорить по-русски, а педагог не знает эстонского?»

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