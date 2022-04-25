ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ⟩ Министр Керсна: обучение во всех детских садах должно вестись на эстонском языке

«В нескольких регионах Эстонии местным самоуправлениям теперь предоставлена полная свобода действий для начала русификации эстонских детей! Иначе как назвать ситуацию, когда в группе детского сада с эстонским языком обучения дети-эстонцы уже составляют меньшинство, и чтобы их взяли в игру, им нужно говорить по-русски, а педагог не знает эстонского?»