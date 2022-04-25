Фото ⟩ В Брянске в ста километрах от границы с Украиной загорелась нефтебаза

Пожар на нефтебазе. Фото: Yevgeny Shchukin

Там добавили, что эвакуировать людей из-за пожара не будут. По предварительным данным ведомства, при пожаре никто не пострадал.

Комментарий «Транснефть-Дружбы» пока получить не удалось.

МЧС сообщило о пожаре на нефтебазе в Фокинском районе Брянска глубокой ночью. Кроме того, информированный источник сообщил «Интерфаксу», что в городе загорелось еще одно хранилище нефтепродуктов. «Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубических метров», - сказал собеседник агентства.

Пожар на нефтебазе. Фото: Max Kirilovky

«Транснефть-Дружба» (дочернее общество «Транснефти») обладает резервуарным парком объемом 3,1 млн куб. метров, эксплуатирует 20 нефтеперекачивающих и 15 нефтепродуктоперекачивающих станций, 3,5 тыс. км нефтепроводов и 3,9 тыс. км нефтепродуктопроводов. Производственные объекты предприятия находятся в 11 российских регионах. В ведении предприятия находится нефтепроводная магистраль «Дружба», осуществляющая поставки нефти из России в Европу.