В субботу, 23 апреля 2022 года, лондонский стадион «Уэмбли» принимал поединок между двумя британскими боксёрами Тайcоном Фьюри и Диллианом Уайтом, сообщает «Чемпионат».
Видео ⟩ Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде. Смотрите лучшие моменты боя
На кону стоял чемпионский титул по версии WBC в тяжёлом весе, которым сейчас владеет Фьюри. И будет владеть далее. Тайсон нокаутировал Диллиана в шестом раунде!
«Сначала я проверял его джебом, - сказал Фьюри. - Потом проверял его хуками в корпус. Я искал подходящий момент в середине боя. И когда я увидел, как он раскрылся, я нанёс тот удар точно в подбородок. Я понимал, что это конец. Но когда его шатало, я думал про себя: „Нет, нет, нет. Не продолжай бой“. Потому что я понимал, что ещё один удар нанесёт непоправимый ущерб. Поэтому рефери заслуживает высокой оценки за свою работу».
После победы Тайсона Фьюри спросили про возможный бой с чемпионом UFC — Фрэнсисом Нганну. Цыганский король не исключил такой возможности.
«Я чемпион мира по боксу, он чемпион UFC. Он в отличной форме, посмотрите на его мышцы. Он великолепно выглядит. В ринге или в октагоне? Это будет особенный бой. Такого вы ещё не видели в истории спорта».