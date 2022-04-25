Видео ⟩ Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде. Смотрите лучшие моменты боя

«Сначала я проверял его джебом, - сказал Фьюри. - Потом проверял его хуками в корпус. Я искал подходящий момент в середине боя. И когда я увидел, как он раскрылся, я нанёс тот удар точно в подбородок. Я понимал, что это конец. Но когда его шатало, я думал про себя: „Нет, нет, нет. Не продолжай бой“. Потому что я понимал, что ещё один удар нанесёт непоправимый ущерб. Поэтому рефери заслуживает высокой оценки за свою работу».