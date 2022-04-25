Выпущенная в Эстонии марка «Слава Украине!» оказалась чрезвычайно популярной

Председатель правления Omniva Март Мяги заявил, что продажи почтовой марки, тираж которой в два раза превышает тираж традиционной эстонской тематической марки, в течение месяца были очень успешными. «Отрадно отметить, что почтовая марка, выпущенная в поддержку Украины, вызвала столь большой интерес, и ее важное послание восприняло так много людей», - сказал Март Мяги. «Спасибо всем, кто присоединился к призыву отправить открытки и почтовые марки с посланием мира, и я призываю продолжать в том же духе!» - добавил он.

Почтовая марка «Слава Украине!» – это символическое выражение Эстонией поддержки Украины и украинцев в защите своей независимости. На марке изображен голубь мира на фоне цветов украинского флага. На марке на украинском языке написано «Слава Україні!» (Слава Украине!) и дополнительно на эстонском языке Eesti toetab Ukrainat («Эстония поддерживает Украину»). Тираж марки 50 000 штук, ее номинал 1,90 евро, то есть она предназначена для отправки по всему миру. Оформление почтовой марки было создано в сотрудничестве с рекламным агентством Utopia, марка была напечатана в типографии Vaba Maa. Почтовая марка продается в интернет-магазине Omniva и почтовых отделениях по всей Эстонии.