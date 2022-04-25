Нидерланды намерены отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года

"Чего мы хотели бы в действительности, это чтобы Нидерланды были независимыми от российских газа и нефти до конца года", - приводит телеканал слова премьер-министра страны Марка Рютте.

Власти Нидерландов намерены ориентироваться на энергоэкономию, устойчивую энергетику и увеличение импорта газа из других стран, объяснил глава правительства на пресс-конференции в Гааге.