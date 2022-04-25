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На чемпионате Эстонии по художественной гимнастике было разыграно несколько комплектов медалей

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На чемпионате Эстонии по художественной гимнастике было разыграно несколько комплектов медалей
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Эстер Крейтсман и Мелани Келер, чемпионат Эстонии по художественной гимнастике 2022.
Эстер Крейтсман и Мелани Келер, чемпионат Эстонии по художественной гимнастике 2022. Фото: Indrek Kask

Абсолютной чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике стала Мелани Келер, которая опередила свою главную соперницу – чемпионку прошлого года Полину Мурашко почти на восемь баллов. Чемпионкой среди юниоров стала Эстер Крейтсман. 14-летняя Крейтсман стала лучшей среди 50 конкуренток в классе юниоров – она набрала 116,350 балла.

Уже через две недели стартует Кубок Эстонии, который пройдет в Вильянди

В отдельных дисциплинах результаты распределились следующим образом:

Молодежный класс

📍Программа с обручем

1. Анна-Каролина Оболонина (Bogdanova VK/ Tondiraba Huvikool) 27,500

2. София Яковлева (VK Elegance) 27,000

3. Александра Ивахненко (VK Elegance) 26,950

📍Программа с мячом

1. София Яковлева 26,950

2. Анна-Каролина Оболонина 24,800

3. Алиса Мосикая ( VK Noorus) 24,600

📍 Программа с лентой

1. София Яковлева 25,200

2. Регита Вейде (VK Rütmika) 24,550

3. Ксения Солонинчик (VK Elegance) 24,350

Класс юниоров

📍Программа с обручем

1. Эстер Крейтсман (VK Elegance / Tallinna SK) 30, 000

2. Валерия Валасевич (VK Rütmika) 28,113

3. Анетте Вахер (VK Elegance/ Tallinna SK) 27,833

📍Программа с мячом

1. Эстер Крейтсман (VK Elegance / Tallinna SK) 28,233

2. Виктория Пуусепп (VK Elegance / Tallinna SK) 27,867

3. Анжелика Присяжнюк (VK Noorus/Sk Nord/Anna Melody /VK/Tallinna SK) 26,167

📍 Программа с булавами

1. Анетте Вахер (VK Elegance/ Tallinna SK) 29,500

2. Эстер Крейтсман (VK Elegance / Tallinna SK) 27,400

3. Валерия Валасевич (VK Rütmika) 27,167

📍Программа с лентой

1. Анетте Вахер (VK Elegance/ Tallinna SK) 24,933

2. Эстер Крейтсман (VK Elegance/ Tallinna SK) 24,333

3. Валерия Валасевич (VK Rütmika) 24,317

Класс чемпионов

📍Программа с обручем

1. Мелани Келер (VK Elegance/ Tallinan SK) 31,100

2. Полина Мурашко (VK Elegance ( Tallinna SK/ Tallinna SK) 27,333

3. Аделина Беляева (VK Elegance) 27,067

📍Программа с мячом

1. Мелани Келер (VK Elegance / Tallinan Spordikool) 32.300

2. Полина Мурашко (VK Elegance/ Tallinna SK) 29,033

3. Аделина Беляева ( VK Elegance) 28,133

📍 Программа с булавами

1. Мелани Келер 31,033

2. . Аделина Беляева 30,700

3. Полина Мурашко 28,900

📍 Lindikava

1. Мелани Келер 29,367

2. Кристин Фрей (VK Rütmiak) 28,433

3. Аделина Беляева 26,567

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