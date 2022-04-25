На чемпионате Эстонии по художественной гимнастике было разыграно несколько комплектов медалей

Абсолютной чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике стала Мелани Келер, которая опередила свою главную соперницу – чемпионку прошлого года Полину Мурашко почти на восемь баллов. Чемпионкой среди юниоров стала Эстер Крейтсман. 14-летняя Крейтсман стала лучшей среди 50 конкуренток в классе юниоров – она набрала 116,350 балла.