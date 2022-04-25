Абсолютной чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике стала Мелани Келер, которая опередила свою главную соперницу – чемпионку прошлого года Полину Мурашко почти на восемь баллов. Чемпионкой среди юниоров стала Эстер Крейтсман. 14-летняя Крейтсман стала лучшей среди 50 конкуренток в классе юниоров – она набрала 116,350 балла.
На чемпионате Эстонии по художественной гимнастике было разыграно несколько комплектов медалей
Уже через две недели стартует Кубок Эстонии, который пройдет в Вильянди
В отдельных дисциплинах результаты распределились следующим образом:
✅Молодежный класс
📍Программа с обручем
1. Анна-Каролина Оболонина (Bogdanova VK/ Tondiraba Huvikool) 27,500
2. София Яковлева (VK Elegance) 27,000
3. Александра Ивахненко (VK Elegance) 26,950
📍Программа с мячом
1. София Яковлева 26,950
2. Анна-Каролина Оболонина 24,800
3. Алиса Мосикая ( VK Noorus) 24,600
📍 Программа с лентой
1. София Яковлева 25,200
2. Регита Вейде (VK Rütmika) 24,550
3. Ксения Солонинчик (VK Elegance) 24,350
✅Класс юниоров
📍Программа с обручем
1. Эстер Крейтсман (VK Elegance / Tallinna SK) 30, 000
2. Валерия Валасевич (VK Rütmika) 28,113
3. Анетте Вахер (VK Elegance/ Tallinna SK) 27,833
📍Программа с мячом
1. Эстер Крейтсман (VK Elegance / Tallinna SK) 28,233
2. Виктория Пуусепп (VK Elegance / Tallinna SK) 27,867
3. Анжелика Присяжнюк (VK Noorus/Sk Nord/Anna Melody /VK/Tallinna SK) 26,167
📍 Программа с булавами
1. Анетте Вахер (VK Elegance/ Tallinna SK) 29,500
2. Эстер Крейтсман (VK Elegance / Tallinna SK) 27,400
3. Валерия Валасевич (VK Rütmika) 27,167
📍Программа с лентой
1. Анетте Вахер (VK Elegance/ Tallinna SK) 24,933
2. Эстер Крейтсман (VK Elegance/ Tallinna SK) 24,333
3. Валерия Валасевич (VK Rütmika) 24,317
✅Класс чемпионов
📍Программа с обручем
1. Мелани Келер (VK Elegance/ Tallinan SK) 31,100
2. Полина Мурашко (VK Elegance ( Tallinna SK/ Tallinna SK) 27,333
3. Аделина Беляева (VK Elegance) 27,067
📍Программа с мячом
1. Мелани Келер (VK Elegance / Tallinan Spordikool) 32.300
2. Полина Мурашко (VK Elegance/ Tallinna SK) 29,033
3. Аделина Беляева ( VK Elegance) 28,133
📍 Программа с булавами
1. Мелани Келер 31,033
2. . Аделина Беляева 30,700
3. Полина Мурашко 28,900
📍 Lindikava
1. Мелани Келер 29,367
2. Кристин Фрей (VK Rütmiak) 28,433
3. Аделина Беляева 26,567