Дорожное строительство в Эстонии ждет "катастрофическая" нехватка сырья?

По словам председателя правления Trev-2 Grupp Свена Пертенса, проблем с поставками битума пока не было, во многом потому, что сезон производства асфальта начался лишь на прошлой неделе.

В настоящее время у нас есть две альтернативы российскому и белорусскому битуму: нефтеперерабатывающий завод Orlen в литовском Мажейкяе и шведская компания Nynas, которая всегда была крупнейшим поставщиком в Эстонию, добавил Пертенс.