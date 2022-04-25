Поставки битума, необходимого для производства асфальта, могут в начале лета испытать перебои из-за санкций, пишет Äripäev, отмечая со ссылкой на анонимного деятеля этой сферы, что дорожному строительству в Эстонии грозит катастрофическая нехватка сырья.
Дорожное строительство в Эстонии ждет "катастрофическая" нехватка сырья?
Дорожное строительство в Эстонии ждет "катастрофическая" нехватка сырья?
По словам председателя правления Trev-2 Grupp Свена Пертенса, проблем с поставками битума пока не было, во многом потому, что сезон производства асфальта начался лишь на прошлой неделе.
В настоящее время у нас есть две альтернативы российскому и белорусскому битуму: нефтеперерабатывающий завод Orlen в литовском Мажейкяе и шведская компания Nynas, которая всегда была крупнейшим поставщиком в Эстонию, добавил Пертенс.
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