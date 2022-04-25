В течение всего апреля управа района Кесклинн организует бесплатные тренировки на уличных тренажерных площадках, которые проводит известный тренер Отт Кийвикас.
В Кесклинне продолжаются тренировки в уличных спортзалах
«Здоровый и активный стиль жизни не требует большого кошелька и дорогих абонементов в тренажерный зал. Поддерживать себя в форме можно и с помощью уличных тренажерных залов, оснащение которых не уступает профессиональному оборудованию и подходит для людей всех возрастов. Но с чего начать? Какие упражнения выбрать и как их правильно выполнять? Обо всем этом можно узнать, приняв участие в бесплатных тренировках в Кесклинне», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Тренировки начались в прошлое воскресенье. Первая тренировка прошла на площадке для всей семьи Ластекоду 32. 1 мая в 13.00 состоится тренировка на променаде улицы Рейди.
Приглашаем всех принять участие в увлекательном спортивном мероприятии, в ходе которого опытный тренер даст советы о том, как проводить осознанные и эффективные тренировки. Приходите на место, спрашивайте, узнавайте для себя что-то новое и будьте активны вместе с нами. Ждем всех, а особенно начинающих!» - добавила Хауканымм.