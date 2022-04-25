В Кесклинне продолжаются тренировки в уличных спортзалах

«Здоровый и активный стиль жизни не требует большого кошелька и дорогих абонементов в тренажерный зал. Поддерживать себя в форме можно и с помощью уличных тренажерных залов, оснащение которых не уступает профессиональному оборудованию и подходит для людей всех возрастов. Но с чего начать? Какие упражнения выбрать и как их правильно выполнять? Обо всем этом можно узнать, приняв участие в бесплатных тренировках в Кесклинне», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.