Эстонский бизнесмен - об Украине: мы сказали магазинам, что все ценное надо спрятать

У Arricano в Украине пять торговых центров: «Проспект» и «РайОн» в Киеве, «City Mall» в Запорожье и «Солнечная галерея» в Кривом Роге, а в Киеве также есть торговый центр «Sky Mall», от которого Arricano принадлежит менее половины и вокруг которого уже много лет ведется спор о праве собственности.