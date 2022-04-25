Глава Porto Franco Рауно Тедер, который также является крупным владельцем котирующейся на Лондонской альтернативной бирже компании Arricano, сказал Äripäev, что cейчас ситуация в Украине успокоилась, но в начале войны приходилось думать о том, как действовать дальше.
Эстонский бизнесмен - об Украине: мы сказали магазинам, что все ценное надо спрятать
Эстонский бизнесмен - об Украине: мы сказали магазинам, что все ценное надо спрятать
У Arricano в Украине пять торговых центров: «Проспект» и «РайОн» в Киеве, «City Mall» в Запорожье и «Солнечная галерея» в Кривом Роге, а в Киеве также есть торговый центр «Sky Mall», от которого Arricano принадлежит менее половины и вокруг которого уже много лет ведется спор о праве собственности.
Начало войны было пугающим для сектора торговли - нужно было думать о том, как продолжать работу, что делать, и Тедер говорит, что арендаторам сказали относительно быстро: тем, у кого в магазине продаются золотые украшения или другой дорогой товар, следует спрятать ценные вещи, чтобы избежать мародерства.
Читайте подробнее на сайте Äripäev.
Ключевые слова