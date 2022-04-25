Алина Кабаева посетила репетицию фестиваля своего имени

На «ВТБ Арене» собрались юные спортсменки, а также состоявшиеся звёзды художественной гимнастики. Кабаева наблюдала за происходящим и давала советы.

Одна из постановщиков шоу тренер Екатерина Сиротина опубликовала в соцсетях фото с 38-летней Кабаевой, которая нечасто появляется на публике. На прогон программы чемпионка оделась в стиле кэжуал: короткий тёмно-синий кардиган крупной вязки, классическая рубашка, джинсы светло-гранитного цвета и кроссовки. В ушах гимнастки – массивные серьги, на лице – минимум макияжа.