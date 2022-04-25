Олимпийская чемпионка 2004 года и бронзовый призёр Игр-2000 в индивидуальном многоборье, двукратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева посетила первую репетицию фестиваля, который носит её имя, сообщает «Чемпионат».
Алина Кабаева посетила репетицию фестиваля своего имени
Алина Кабаева посетила репетицию фестиваля своего имени
На «ВТБ Арене» собрались юные спортсменки, а также состоявшиеся звёзды художественной гимнастики. Кабаева наблюдала за происходящим и давала советы.
Одна из постановщиков шоу тренер Екатерина Сиротина опубликовала в соцсетях фото с 38-летней Кабаевой, которая нечасто появляется на публике. На прогон программы чемпионка оделась в стиле кэжуал: короткий тёмно-синий кардиган крупной вязки, классическая рубашка, джинсы светло-гранитного цвета и кроссовки. В ушах гимнастки – массивные серьги, на лице – минимум макияжа.
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