На самолетах Finnair отменяется требование ношения масок

С понедельника, 25 апреля, пассажиры и бортпроводники больше не будут обязаны носить маски на рейсах Finnair, за исключением случаев, предусмотренных законодательством страны назначения или вылета. Пассажиры, которые хотят носить маску, конечно, могут это делать.

«Самолет считается зоной с низким риском распространения коронавируса из-за эффективного кондиционирования воздуха и других факторов», — сказал медицинский директор Finnair Киммо Кетола.

«И все же: если вам нужна дополнительная защита по личным причинам, вы всегда можете надеть маску FFP2 или FFP3 — обе они обеспечивают отличную защиту от вирусов, даже в случае, когда другие пассажиры на борту не носят масок».

Однако во многих странах по-прежнему необходимо носить маску на самолетах и вне их. В таких рейсах как летный экипаж, так и пассажиры должны носить маску на протяжении всего полета.

Полный список стран, при поездках в которые необходимо носить защитную маску, можно найти на сайте Finnair.com. Например, для полетов в Скандинавию и из нее маска не требуется, в то время как для многих рейсов в Азию, а также в Европу (например, в Грецию) требуется маска.