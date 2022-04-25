Пн, 25.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Истребители союзников проведут тренировки на малых высотах

rus.postimees.ee
Истребители союзников проведут тренировки на малых высотах
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Бельгийский истребитель F-16.
Бельгийский истребитель F-16. Фото: Kaitseväe peastaap

С 25 апреля по 1 мая включительно в воздушном пространстве Эстонии пройдет серия тренировочных полетов авиации союзников. В них также участвует размещенное на авиабазе Эмари дежурное звено истребителей F-16 ВВС Бельгии. Некоторые полеты пройдут на малых высотах, но не ниже 152 метров.

Тренировки затронут юго-восточную, южную, восточную и центральную части Эстонии. В будние дни полеты будут проходить с 10:00 до 16:30 , а в выходные с 12:30 до 14:00. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.

Тренировочные полеты союзников проводятся в строгом соответствии с эстонским законодательством, они также согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии воздушной полиции самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии

Ключевые слова
Наверх