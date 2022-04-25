Полиция Эстонии не исключает провокаций в течение ближайших двух недель в связи с 15-летием Бронзовой ночи и мероприятиями 9 Мая, сказал в эфире ЭТВ глава Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.
Эстонская полиция ожидает в годовщину Бронзовой ночи и по случаю 9 Мая провокаций со стороны "Солдат Одина"
Эстонская полиция ожидает в годовщину Бронзовой ночи и по случаю 9 Мая провокаций со стороны "Солдат Одина"
"Мы должны учитывать, что полицию могут испытать на прочность. У нас снова активизировалась группировка под названием "Солдаты Одина", их цель – приехать учинить самосуд", - сказал Вахер.
Портал Rus.Err напоминает, что финская полиция характеризует деятельность организации "Солдаты Одина" как расистскую и ксенофобскую, хотя сами ее последователи это отрицают.
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