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Известные компании, cвязанные с Эстонией, рекламируют себя на прокремлевских каналах

Tarbija24
Известные компании, cвязанные с Эстонией, рекламируют себя на прокремлевских каналах
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Reklaam lehel Комсомольская правда
Reklaam lehel Комсомольская правда Фото: Kuvatõmmis

Сайт Propastop опубликовал список связанных с Эстонией компаний, которые продолжают рекламировать себя на военных каналах Кремля. По оценке Кайтселийта, такая реклама является поддержкой враждебной пропаганды и агрессии против Украины на деньги эстонских потребителей, пишет Tarbija.

Портал Propastop специализируется на разоблачении антиэстонской пропаганды. Блог ведут добровольцы из народного ополчения Кайтселийт.

Несколько компаний, которые в марте попали в аналогичный список, сообщили затем об отказе от такой рекламы. Другие продолжают рекламировать себя, несмотря на освещение.

Tarbija предполагает, что главная причина размещения рекламы на кремлевских пропагандистских каналах — незнание: реклама покупается не напрямую на этих каналах, а через Google. Однако от рекламы Google Adswords во враждебных новостных лентах можно легко отказаться с помощью руководства, составленного Propastop.

Фирмы, рекламирующие себя на враждебных каналах:

  • Интернет-магазин Aialadu.ee
  • Бюро недвижимости Bonava - с начала марта не отказалось от рекламы, хотя обещало это сделать
  • Фирма по выдаче кредитов Bondora - с начала марта не отказалась от рекламы, хотя обещала это сделать
  • АЗС и станции обслуживания Circle K
  • Предприятие по майнингу криптовалюты OÜ Cryptotech (Cryptotech.ee)
  • Danone, владелец бренда Nutricia, юридический представитель - латвийская фирма SIA Nutricia. Французский производитель продуктов питания в марте сообщил, что не прекратит деятельность в России.
  • Пылесосы Dyson, владелец сайта - литовское предприятие UAB Arte Domestica
  • Интернет-магазин Factcool, владелец - словацкая компания FC ecom, s.r.o.
  • Интернет-магазин Farfetch, владелец - британская фирма Farfetch Ltd
  • Таксофирма Forus Taxi
  • Мебельный магазин Masku, Masku Baltic OÜ
  • Miston, Miston Capital OÜ
  • Motiva, продавец оконных покрытий Motiva Aknakatted OÜ
  • Интернет-магазин Mööbel 1, ETR1 Group OÜ
  • Автомобильный бренд Nissan, эстонский филиал Nissan Nordic Europe Oy
  • Фирма по продаже таблеток для отбеливания зубов Others - Münt Healthcare OÜ
  • Peugeot, представитель французской марки автомобилей в Эстонии Auto-Bon Baltic OÜ
  • Remhol, расположенная в Ласнамяэ фирма Remhol OÜ
  • Интернет-магазин Sinsay, LPP Estonia OÜ
  • Smartech. Не отказывается от рекламы с начала марта
  • Универмаг Stockmann, фирма Stockmann Oyj Abp
  • Болеутоляющее Solpadeine, рекламирует фирма Omega Pharma Baltic SIA
  • Swedbank Eesti
  • Интернет-сайт VidalXL. Не отказывается от рекламы с начала марта.
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