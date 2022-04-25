Известные компании, cвязанные с Эстонией, рекламируют себя на прокремлевских каналах

Несколько компаний, которые в марте попали в аналогичный список, сообщили затем об отказе от такой рекламы. Другие продолжают рекламировать себя, несмотря на освещение.

Tarbija предполагает, что главная причина размещения рекламы на кремлевских пропагандистских каналах — незнание: реклама покупается не напрямую на этих каналах, а через Google. Однако от рекламы Google Adswords во враждебных новостных лентах можно легко отказаться с помощью руководства, составленного Propastop.