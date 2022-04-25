Сайт Propastop опубликовал список связанных с Эстонией компаний, которые продолжают рекламировать себя на военных каналах Кремля. По оценке Кайтселийта, такая реклама является поддержкой враждебной пропаганды и агрессии против Украины на деньги эстонских потребителей, пишет Tarbija.
Известные компании, cвязанные с Эстонией, рекламируют себя на прокремлевских каналах
Известные компании, cвязанные с Эстонией, рекламируют себя на прокремлевских каналах
Портал Propastop специализируется на разоблачении антиэстонской пропаганды. Блог ведут добровольцы из народного ополчения Кайтселийт.
Несколько компаний, которые в марте попали в аналогичный список, сообщили затем об отказе от такой рекламы. Другие продолжают рекламировать себя, несмотря на освещение.
Tarbija предполагает, что главная причина размещения рекламы на кремлевских пропагандистских каналах — незнание: реклама покупается не напрямую на этих каналах, а через Google. Однако от рекламы Google Adswords во враждебных новостных лентах можно легко отказаться с помощью руководства, составленного Propastop.
Фирмы, рекламирующие себя на враждебных каналах:
- Интернет-магазин Aialadu.ee
- Бюро недвижимости Bonava - с начала марта не отказалось от рекламы, хотя обещало это сделать
- Фирма по выдаче кредитов Bondora - с начала марта не отказалась от рекламы, хотя обещала это сделать
- АЗС и станции обслуживания Circle K
- Предприятие по майнингу криптовалюты OÜ Cryptotech (Cryptotech.ee)
- Danone, владелец бренда Nutricia, юридический представитель - латвийская фирма SIA Nutricia. Французский производитель продуктов питания в марте сообщил, что не прекратит деятельность в России.
- Пылесосы Dyson, владелец сайта - литовское предприятие UAB Arte Domestica
- Интернет-магазин Factcool, владелец - словацкая компания FC ecom, s.r.o.
- Интернет-магазин Farfetch, владелец - британская фирма Farfetch Ltd
- Таксофирма Forus Taxi
- Мебельный магазин Masku, Masku Baltic OÜ
- Miston, Miston Capital OÜ
- Motiva, продавец оконных покрытий Motiva Aknakatted OÜ
- Интернет-магазин Mööbel 1, ETR1 Group OÜ
- Автомобильный бренд Nissan, эстонский филиал Nissan Nordic Europe Oy
- Фирма по продаже таблеток для отбеливания зубов Others - Münt Healthcare OÜ
- Peugeot, представитель французской марки автомобилей в Эстонии Auto-Bon Baltic OÜ
- Remhol, расположенная в Ласнамяэ фирма Remhol OÜ
- Интернет-магазин Sinsay, LPP Estonia OÜ
- Smartech. Не отказывается от рекламы с начала марта
- Универмаг Stockmann, фирма Stockmann Oyj Abp
- Болеутоляющее Solpadeine, рекламирует фирма Omega Pharma Baltic SIA
- Swedbank Eesti
- Интернет-сайт VidalXL. Не отказывается от рекламы с начала марта.
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