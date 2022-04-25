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Фото ⟩ В Пирита разведенный рядом с сараем костер привел к серьезному пожару

Брита-Мария Алас
В Пирита разведенный рядом с сараем костер привел к серьезному пожару
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Kuuri juures tehtud lõke sai saatuslikuks
Kuuri juures tehtud lõke sai saatuslikuks Фото: Päästeamet

В субботу днем ​​в Центр тревоги сообщили о пожаре в Пирита. Выяснилось, что огонь перекинулся на два сарая, пишет Postimees.

23 апреля в 16.38 сообщили, что на Яхимехе-теэ в Пирита горит сарай, находящийся в непосредственной близости от домов. К прибытию спасателей сарай горел открытым пламенем, огонь также перекинулся на соседний сарай.

Фото: Päästeamet

Спасательная команда потушила пожар в 17.52, по предварительной оценке, он начался с разведенного рядом с сараем костра, в котором сжигали предметы, которые нельзя сжигать в костре.

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