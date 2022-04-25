Фото ⟩ В Пирита разведенный рядом с сараем костер привел к серьезному пожару

23 апреля в 16.38 сообщили, что на Яхимехе-теэ в Пирита горит сарай, находящийся в непосредственной близости от домов. К прибытию спасателей сарай горел открытым пламенем, огонь также перекинулся на соседний сарай.

Спасательная команда потушила пожар в 17.52, по предварительной оценке, он начался с разведенного рядом с сараем костра, в котором сжигали предметы, которые нельзя сжигать в костре.