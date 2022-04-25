В центре Москвы в рамках подготовки к параду в День Победы в 21:00 25 апреля проведут тренировку механиков-водителей и старших парадных расчетов механизированной колонны без привлечения техники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны.
На Красной площади проведут репетицию парада без военной техники
На Красной площади проведут репетицию парада без военной техники
Экипажи проведут рекогносцировку маршрутов выдвижения на исходные точки и возвращения во временный парк техники.
Во время тренировки движение по некоторым улицам в центре города будет перекрыто.
В параде 9 мая примут участие 11 тысяч человек, 131 единица военной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.
Полномасштабные ночные репетиции парадных расчетов и механизированной колонны пройдут на Красной площади 28 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция назначена на 10 часов утра 7 мая.
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