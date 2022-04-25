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На Красной площади проведут репетицию парада без военной техники

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На Красной площади проведут репетицию парада без военной техники
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На Красной площади вечером проведут репетицию парада без военной техники.
На Красной площади вечером проведут репетицию парада без военной техники. Фото: Sergei Fadeichev

В центре Москвы в рамках подготовки к параду в День Победы в 21:00 25 апреля проведут тренировку механиков-водителей и старших парадных расчетов механизированной колонны без привлечения техники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны.

Экипажи проведут рекогносцировку маршрутов выдвижения на исходные точки и возвращения во временный парк техники.

Во время тренировки движение по некоторым улицам в центре города будет перекрыто.

В параде 9 мая примут участие 11 тысяч человек, 131 единица военной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

Полномасштабные ночные репетиции парадных расчетов и механизированной колонны пройдут на Красной площади 28 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция назначена на 10 часов утра 7 мая.

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