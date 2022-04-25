На Красной площади проведут репетицию парада без военной техники

В центре Москвы в рамках подготовки к параду в День Победы в 21:00 25 апреля проведут тренировку механиков-водителей и старших парадных расчетов механизированной колонны без привлечения техники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны.