40 000 км. Стартовала совместная кампания спортклуба Nord и Эстонского паралимпийского комитета

Кампания пройдет в неделю школьных каникул – с 25 апреля по 1 мая. В рамках акции все желающие могут пройти свои «километры здоровья» и зарегистрировать свои достижения в среде Yumuuv. Цель – пройти расстояние равное длине окружности земного шара, то есть 40 075 км. Помимо этого, все участники могут внести и финансовое пожертвование, которым поддержат дальнейшую карьеру юных параспортсменов.

В число стипендиатов-параспортсменов, утвержденных Эстонским параолипийским комитетом, входят легкоатлеты Энтони Пашун, Оскар Кобин, Пеэтер Брифик и Реми Мяртсон, теннисистка Лийс Симмул и велосипедист Анре Нымме. Параспортсменов можно поддержать, перейдя по этой ссылке.

К весенней акции SK Nord присоединились спортклуб TalTech, академический спортклуб Тартуского университета, спортклуб Audentes, ФК Levadia, ФК Flora, спортклуб MyFitness, ФК Nõmme United и тартуский ФК Tammeka.

По словам Герда Кантера, спортивного директора SK Nord, ежегодная кампания физической активности становится все популярнее.

«Мы привлекли к ней спортклубы со всей Эстонии. В этом году проводим кампанию в сотрудничестве с Эстонским паралимпийским комитетом, - сказал Кантер. – Наша цель – сделать так, чтобы спорт стал доступным и возможным для всех, приносил радость и удовольствие. Так люди живут дольше, а их здоровье становится более крепким. В рамках кампании этого года мы, двигаясь, сможем поддержать тех любителей спорта и спортсменов, для которых возможность передвижения по разным причином затруднена».

Президент Эстонского паралимпийского комитета Моника Хауканымм подчеркнула важность замечать и поощрять параспортсменов и энтузиастов с самого раннего этапа.

«Недавно мы болели за паралимпийскую сборную Эстонии по керлингу на Зимних паралимпийских играх в Пекине. Для того, чтобы уровень эстонского паралимпийского спорта поднялся еще выше, нам нужны новые спортсмены и слаженная команда, самоотверженная работа которой обеспечит нам серьезную базу. Мне очень приятно, что ежегодная весенняя кампания физической активности спортклуба Nord даст нам возможность реализовать мечты и устремления будущих спортсменов-паралимпийцев», - отметила Хауканымм.