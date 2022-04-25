Вопрос юристу: можно ли взять военного беженца на работу с ограниченным по времени договором?

Отвечает Сандра Куус, ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции:

«Закон о трудовом договоре предусматривает, что трудовой договор заключается бессрочно. Ограниченный по времени договор можно заключить в следующих случаях:

- работа носит временный характер (например, объем работы временно увеличился, речь идет о сезонной работе или в случае арендной работы, у которой имеется временный характер на предприятии пользователя);

- при подмене временно отсутствующего работника (например, работника, находящегося в родительском отпуске).

При заключении ограниченного по времени трудового договора работодатель обязан письменно сообщить работнику о сроке действия договора и причинах заключения ограниченного по времени договора.

Таким образом, основанием для заключения ограниченного по времени договора не является, например, временный вид на жительство. В случае спора доказывать наличие уважительной причины для заключения ограниченного по времени договора должен работодатель.