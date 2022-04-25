В Трудовую инспекцию обратился работодатель, которого интересует, можно ли взять военного беженца на работу с ограниченным по времени трудовым договором: «Работник сказал, что при первой же возможности вернется домой и не хочет заключать бессрочный трудовой договор».
Вопрос юристу: можно ли взять военного беженца на работу с ограниченным по времени договором?
Отвечает Сандра Куус, ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции:
«Закон о трудовом договоре предусматривает, что трудовой договор заключается бессрочно. Ограниченный по времени договор можно заключить в следующих случаях:
- работа носит временный характер (например, объем работы временно увеличился, речь идет о сезонной работе или в случае арендной работы, у которой имеется временный характер на предприятии пользователя);
- при подмене временно отсутствующего работника (например, работника, находящегося в родительском отпуске).
При заключении ограниченного по времени трудового договора работодатель обязан письменно сообщить работнику о сроке действия договора и причинах заключения ограниченного по времени договора.
Таким образом, основанием для заключения ограниченного по времени договора не является, например, временный вид на жительство. В случае спора доказывать наличие уважительной причины для заключения ограниченного по времени договора должен работодатель.
Если характер работы временным не является, то с работником нужно заключать бессрочный договор. Трудовой договор всегда можно расторгнуть по соглашению сторон. Если сам работник больше не хочет работать на данном месте, он может расторгнуть трудовые отношения. Время оповещения работодателя составляет 15 календарных дней во время испытательного срока и 30 дней после его истечения. Время оповещения можно сократить, если обе стороны с этим согласны».