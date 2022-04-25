За сутки скончались зараженные коронавирусом 57-летний мужчина и 102-летняя женщина

По состоянию на утро 25 апреля в больницах находится 152 пациента с коронавирусом. Из них 61 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 35 человек, или 57,4% не были вакцинированы, а 26, или 42,6% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,6 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни, из которых в двух случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние семь дней ежедневно госпитализировали 6,6 пациента с симптомами COVID-19. Скончались два человека с коронавирусом: 57-летний мужчина и 102-летняя женщина.