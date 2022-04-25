Эдуард Одинец прокомментировал петицию с предложением выдворить Марта Хельме из Рийгикогу

"В Эстонии нет механизма отзыва депутата парламента. Единственная возможность лишить депутата мандата - признание его судом виновным в уголовном деянии, - сказал Одинец. - Однако петиция - это возможность провести дискуссию на тему того, что можно, а что нельзя в здании парламента".