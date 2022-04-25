Петиция с предложением пропросить Марта Хельме из Рийгикогу на платформе Rahvaalgatus набрала более 21 000 голосов. Далее петицию будет рассматривать одна из парламентских профильных комиссий, которая решит, отклонить ее или передать на обсуждение в Большой зал Рийгикогу, пишет Rus.ERR.
Эдуард Одинец прокомментировал петицию с предложением выдворить Марта Хельме из Рийгикогу
Эдуард Одинец прокомментировал петицию с предложением выдворить Марта Хельме из Рийгикогу
"В Эстонии нет механизма отзыва депутата парламента. Единственная возможность лишить депутата мандата - признание его судом виновным в уголовном деянии, - сказал Одинец. - Однако петиция - это возможность провести дискуссию на тему того, что можно, а что нельзя в здании парламента".
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