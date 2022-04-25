Санкции продолжаютя. Этап Гран-при по фигурному катанию будет проведен не в России

Кроме того, Россия и Беларусь не смогут претендовать на проведение турниров под эгидой ISU. Российские и белорусские делегаты не примут участия в конгрессе организации в июне и не смогут претендовать на выборные должности. Также сообщается, что ISU принял решение выделить 200 тыс. швейцарских франков на поддержку украинской федерации.

В сезоне-2021/2022 российский этап Гран-при прошёл в Сочи. В женском одиночном катании победу одержала Камила Валиева, опередившая Елизавету Туктамышеву и Майю Хромых (все — Россия). В мужском одиночном катании лучшим стал Морис Квителашвили (Грузия), в парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия), в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия).

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что в Международном союзе конькобежцев (ISU), принимая решение об отмене российского этапа Гран-при по фигурному катанию, не стали здраво оценивать ситуацию.