Петицию по переименованию участка улицы перед посольством РФ подписали 595 человек

Народная инициатива адресована Таллиннской мэрии, ее цель - добиться переименования в поддержку Украины отрезка улицы у здания нр. 19 по улице Пикк протяженностью 22 метра.

«Переименование отрезка улицы перед российским посольством необходимо, потому что это подаст мощный сигнал сотрудникам посольства и Кремлю о том, что жители Таллинна и Таллиннская горуправа осуждают на всех уровня насилие, военные преступления и геноцид против украинского народа. Подобные шаги уже предприняли другие балтийские столицы, а также, например, Чехия и Албания», — сказал инициировавший петицию политолог Ханнес Нагель.

Народная инициатива адресована Таллиннской мэрии, поскольку именно город Таллинн правомочен решать этот вопрос. «Город решил создать площадь Украины в парке Лембиту. Это красивый жест, но он не выполняет цели — МИД Украины прямо просил переименовать отрезок улицы перед парадным входом в здание посольства России на Пикк, 19. Это направит ясный и понятный сигнал всем сотрудникам посольства, а в результате произойдут и имеющие практическое значение перемены, такие как указание на визитных карточках сотрудников посольства адреса «Свободной Украины, 1», — отметил Нагель.

Ознакомиться с петицией и прокомментировать ее можно на портале rahvaalgatus.ee, текст инициативы доступен на эстонском, русском и английском языках. Инициативу можно подписать с субботы 23 апреля, учитываются подписи тех, кто официально зарегистрирован в Таллинне.

Подавать петицию в Таллиннскую мэрию можно, если она собрала не менее одного процента подписей жителей, имеющих право голоса в местном самоуправлении, т.е. Требуется примерно 4400 голосов. Количество собранных подписей можно видеть на том же портале rahvaalgatus.ee.