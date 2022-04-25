Русское имя вызвало неожиданную заминку при покупке автозапчастей

По мнению Антонова, неразбериху вызвало не столько слово «форсунки», указанное в пояснении к платежу и обозначавшее конкретные запчасти к машине Transit, сколько славянская фамилия партнера по сделке: Иванов. Сумма сделки составила 160 евро.

«Я хотел купить в интернете форсунки для автомобиля. Я перечислил гражданину деньги со своего счета в банке Luminor и указал в пояснении, за что. Мне пришло из банка письмо о том, что мой платеж приостановлен. Меня попросили объяснить, за что я плачу, а поскольку получатель имеет славянское происхождение, то также хотели узнать его гражданство и дату рождения», — рассказал Владимир Антонов.