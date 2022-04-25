Пн, 25.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Русское имя вызвало неожиданную заминку при покупке автозапчастей

Маргус Мартин
, Postimees
Русское имя вызвало неожиданную заминку при покупке автозапчастей
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Владимир Антонов.
Владимир Антонов. Фото: Ain Liiva

Предприниматель из Раквере Владимир Антонов недавно оказался в сложной ситуации, когда в ходе аукциона на сайте Osta.ee банк перед обработкой банковского перевода за товар запросил у него более подробную информацию как о сделке, так и о продавце, пишет Postimees.

По мнению Антонова, неразбериху вызвало не столько слово «форсунки», указанное в пояснении к платежу и обозначавшее конкретные запчасти к машине Transit, сколько славянская фамилия партнера по сделке: Иванов. Сумма сделки составила 160 евро.

«Я хотел купить в интернете форсунки для автомобиля. Я перечислил гражданину деньги со своего счета в банке Luminor и указал в пояснении, за что. Мне пришло из банка письмо о том, что мой платеж приостановлен. Меня попросили объяснить, за что я плачу, а поскольку получатель имеет славянское происхождение, то также хотели узнать его гражданство и дату рождения», — рассказал Владимир Антонов.

Ключевые слова
Наверх