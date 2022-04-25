Предприниматель из Раквере Владимир Антонов недавно оказался в сложной ситуации, когда в ходе аукциона на сайте Osta.ee банк перед обработкой банковского перевода за товар запросил у него более подробную информацию как о сделке, так и о продавце, пишет Postimees.
Для подписчиков
Русское имя вызвало неожиданную заминку при покупке автозапчастей
Русское имя вызвало неожиданную заминку при покупке автозапчастей
По мнению Антонова, неразбериху вызвало не столько слово «форсунки», указанное в пояснении к платежу и обозначавшее конкретные запчасти к машине Transit, сколько славянская фамилия партнера по сделке: Иванов. Сумма сделки составила 160 евро.