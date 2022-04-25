Эстонская дзюдоистка завоевала бронзу на этапе кубка Европы

Михайлова выступала в весовой категории до 52 кг. В стартовых турах она победила азербайджанку Зейнаб Маммадову и украинку Ольгу Калныцкую. В полуфинале наша спортсменка уступила Ярден Рааб, ставшей в итоге серебряной медалисткой. В матче, который принес Михайловой бронзу, встреча с Александрой выбанской шла также и в дополнительное время.