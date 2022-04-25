На этапе кубка Европы, который прошел на минувших выходных в Польше, эстонская дзюдоистка Дарья Михайлова завоевала в возрастном классе U21 бронзовую медаль. Рандель Пяэстель, дзюдоистка из Пярну, заняла седьмое место.
Эстонская дзюдоистка завоевала бронзу на этапе кубка Европы
Эстонская дзюдоистка завоевала бронзу на этапе кубка Европы
Михайлова выступала в весовой категории до 52 кг. В стартовых турах она победила азербайджанку Зейнаб Маммадову и украинку Ольгу Калныцкую. В полуфинале наша спортсменка уступила Ярден Рааб, ставшей в итоге серебряной медалисткой. В матче, который принес Михайловой бронзу, встреча с Александрой выбанской шла также и в дополнительное время.
Мерит Таркус, выступавшей в весовой категории до 57 кг, до медального зачета не хватило малости, она завершила состязания, заняв пятое место в турнирной таблице.
Рандель Пяэстель выступала в весовой категории до 81 кг и заняла седьмое место в общем зачете.
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