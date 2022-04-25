Звезда австрийского биатлона объявил о завершении карьеры

«После долгих раздумий я принял решение завершить свою карьеру. Я соревновался на Кубке мира с 2006 года и с тех пор каждый день жил биатлоном. Теперь я с нетерпением жду возможности открыть новые горизонты, развиваться профессионально и уделять больше времени своей семье. Первая победа на Кубке мира, домашний чемпионат мира в Хохфильцене с атмосферой, о какой только можно было мечтать, и медалью в эстафете особенно мне запомнились. Чтобы построить успешную спортивную карьеру, нужно много людей вокруг, поэтому я хотел бы искренне поблагодарить всех, кто сопровождал меня на этом пути», – приводит слова Эберхарда Laola1.