Закупочная цена молока сделала резкий скачок

В марте у производителей молока в Эстонии было закуплено в натуральном весе 71 000 тонн молока, что на три процента больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные, переданные Департаментом статистики.

Элитных сортов в марте закуплено 58 500 тонн, что на 5,2 процента больше, чем годом раньше. В марте закуплено 8700 тонн молока высшего сорта, что на 2,2 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Молока первого сорта закуплено 3700 тонн, что на 2,6 процента меньше, чем в феврале 2021 года.

Средняя жирность молока в марте выросла за год на 0,1 процентных пункта до четырех процентов, содержание белка сохранилось на уровне 3,4 процента.

В марте в Эстонии было произведено 9200 тонн питьевого молока — на 5,7 процента больше, чем годом раньше. Сливок было произведено 2400 тонн, на 7,7 процента меньше, чем годом раньше, сквашенного молока 3200 тонн, что на 1,1 процента меньше, чем годом раньше, а производство сливочного масла выросло на 33,3 процента до 400 тонн.