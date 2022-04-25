Клуб LKS Rawys Raciąż сообщил, что один из их футболистов скончался в субботу после матча лиги с командой Unia Wąbrzezno, сообщает sport.fakt.pl. Ему было всего 27 лет.
Футболист Томаш Линда умер после матча: «Он никогда не вернется домой»
Футболист Томаш Линда умер после матча: «Он никогда не вернется домой»
С 2015 года Томаш Линда представлял цвета Народного спортивного клуба Rawys Raciąż. В субботу он сыграл свой последний матч.
После игры гости начали разъезжаться. Во время поездки Томаш Линда почувствовал себя плохо. Несмотря на немедленные реанимационные действия товарищей по команде и тренера, а также экстренную помощь медиков-спасателей, футболиста спасти не удалось.
«Он не вернулся домой с сегодняшнего матча чемпионата в Вомбжезьно. Наш игрок Томаш Линда никогда не вернется. Большая часть нашей футбольной семьи ушла из жизни вместе с Томеком. Останутся только воспоминания, - написал клуб LKS Rawys Raciąż на своей странице в Facebook.
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