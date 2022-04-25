Футболист Томаш Линда умер после матча: «Он никогда не вернется домой»

С 2015 года Томаш Линда представлял цвета Народного спортивного клуба Rawys Raciąż. В субботу он сыграл свой последний матч.

После игры гости начали разъезжаться. Во время поездки Томаш Линда почувствовал себя плохо. Несмотря на немедленные реанимационные действия товарищей по команде и тренера, а также экстренную помощь медиков-спасателей, футболиста спасти не удалось.