Не успели автопроизводители оправиться от последствий пандемии, как с войной возникли новые проблемы. В прошлом году производителям не хватало полупроводников, теперь же стало сложнее и дороже приобретать сталь и многие другие металлы. Все это повышает цены на автомобили, пишет Postimees.
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Война взвинчивает цены на автомобили и продлевает сроки доставки
Война взвинчивает цены на автомобили и продлевает сроки доставки
Сроки поставки также увеличиваются, и в итоге многие автопроизводители вынуждены сосредоточиться на выпуске более дорогих моделей, поскольку для производства полного модельного ряда не хватает сырья и комплектующих.
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