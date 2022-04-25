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Война взвинчивает цены на автомобили и продлевает сроки доставки

Эркки Эрилайд
Война взвинчивает цены на автомобили и продлевает сроки доставки
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Война в Украине сказывается на автопроме
Война в Украине сказывается на автопроме Фото: MATTHIAS RIETSCHEL/REUTERS/Scanpix

Не успели автопроизводители оправиться от последствий пандемии, как с войной возникли новые проблемы. В прошлом году производителям не хватало полупроводников, теперь же стало сложнее и дороже приобретать сталь и многие другие металлы. Все это повышает цены на автомобили, пишет Postimees.

Сроки поставки также увеличиваются, и в итоге многие автопроизводители вынуждены сосредоточиться на выпуске более дорогих моделей, поскольку для производства полного модельного ряда не хватает сырья и комплектующих.

По словам Маргуса Ныммика, члена правления компании Amserv, которая продает автомобили Toyota и Lexus в Эстонии, сроки поставки легковых автомобилей уже давно увеличились, поскольку в эру коронавируса даже заводы закрывались из-за проблем с поставками комплектующих, а война на Украине усугубила проблемы и мешает восстановлению производства.

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