Война взвинчивает цены на автомобили и продлевает сроки доставки

Не успели автопроизводители оправиться от последствий пандемии, как с войной возникли новые проблемы. В прошлом году производителям не хватало полупроводников, теперь же стало сложнее и дороже приобретать сталь и многие другие металлы. Все это повышает цены на автомобили, пишет Postimees.